騎鐵馬四處領贓款 詐騙集團車手遭逮

高雄林園區24歲曾姓男子，過年前當詐騙集團車手，騎著紅色腳踏車四處提領詐騙贓款，得手3萬多元，過完年後被警方逮捕。警方調出他的資料，發現曾男這2年內頻繁出入日本、菲律賓、土耳其等地，懷疑他是詐騙集團成員，「周遊列國」到各地機房工作。

林園警方表示，曾男農曆過年前為躲避警方查緝，總是騎紅色折疊式腳踏車佯裝外出運動，卻在林園區農會及郵局提款機，領取3萬2005元贓款，分得1500元酬勞，原以為神不知鬼不覺，不料過年後，警方還是循線找上門。

曾嫌表示，前年6月他到網咖，經朋友介紹加入詐欺車手行列，只要去提款機提領，就可分到1％酬勞。

警方調出曾嫌資料，發現他近2年在日本、菲律賓及土耳其等國均有出入境紀錄，懷疑他根本就是台灣詐騙集團成員，到海外機房工作，不過他不願承認。

警方16日追捕曾嫌到案，並在他住處找到K盤、K他命等毒品，訊後將他依詐欺、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)