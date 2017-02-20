《愛呀！我的媽！》曾國城、黃嘉千 首度跨足音樂劇

領銜主演的藝人曾國城（左四）、黃嘉千（中）率新生代歌手關詩敏（左三）、艾怡良（左二）等人一齊現身宣傳。（黃世麒攝）

由導演梁志民（後排左四）、音樂製作人陳樂融（後排左三）攜手合作的果陀劇場《愛呀！我的媽！》音樂舞台劇，將於4月7日起在國家戲劇院公演，20日的記者會上，領銜主演的藝人曾國城（後排右四）、黃嘉千（後排右三）率新生代歌手關詩敏（後排左二）、艾怡良（後排左一）等演員一齊現身宣傳。（黃世麒攝）

領銜主演的藝人曾國城（左）、黃嘉千（右）率新生代歌手關詩敏（中）等演員現場演場。（黃世麒攝）

由導演梁志民、音樂製作人陳樂融攜手合作的果陀劇場《愛呀！我的媽！》音樂舞台劇，將於4月7日起在國家戲劇院公演，20日的記者會上，領銜主演的藝人曾國城、黃嘉千率新生代歌手關詩敏、艾怡良等演員一齊現身宣傳。

(中時)