苗栗壢西坪休閒農業區採果樂　四季蔬果新鮮迎賓

苗栗縣壢西坪休閒農業區多家農園、果園在台中國際旅遊大展推出番茄、蔬果等無毒農產品。（陳淑芬攝）

苗栗縣壢西坪休閒農業區位於台三線旁的台地，發展成採果、住宿及度假等休閒小旅行的休閒農業區，春冬有柑橘、草莓及楊桃；夏秋有高接梨、甜柿及芭樂等水果，四季都有蔬菜、花卉，歡迎民眾來採果，體驗栽種花果的樂趣。

壢西坪休閒農業區多家農園、果園今天在台中國際旅遊大展中推出番茄、蔬果等無毒農產品及健康農產加工品，壢西坪從台三線旁金葉山莊蜿蜒陡上，跟著全長約4.5公里的自行車道，在三豐農路、豐興農路及酸柑湖農路等景點，多家特色店及休閒農場都是深度旅遊好去處。

花露休閒農場栽種各色香草、Vilavilla魔法莊園廣植300多種植物，台三果香創意農場、永佳果園、水果王果園等10多家的果園，栽種高接梨、葡萄、草莓、番茄等水果。此外，怡心園、金葉山莊、怡和田民宿及花露民宿各有特點，都是旅宿的好地點。

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