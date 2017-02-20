竹科博士工程師妻外遇 小王判賠50萬

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竹科1名蔡姓博士工程師，年收入破百萬，結婚6年原本婚姻美滿，不料去年妻子卻搭上僅國中學歷的羅姓小王，在大樓女廁激情嘿咻2次，蔡察覺後不僅婚姻破裂，還怒告小王妨害家庭，地院民事庭判羅男需賠償50萬元。

判決指出，名校畢業的蔡男擁有博士學歷，現任竹科某大廠課長，享百萬年薪，6年前與妻子結婚後共組家庭，並順利生子，不料去年3月蔡妻在外認識年輕的羅姓男子，家庭關係陷入危機。

蔡男指控，妻子在竹北某大樓7樓女廁，2次與羅男發生性關係，他發現有異報警求助，才知道妻子外遇始末，然而自此已失去對妻子的信任，開始互相猜忌，去年5月協議離婚，他決定對破壞其家庭的羅男提出告訴，並附帶民事求償60萬元。

蔡男向法官出示LINE通訊紀錄及錄影光碟等，佐證羅男與妻通姦事實，羅男坦承與蔡妻發生性關係，刑事庭一審判羅2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

民事部分，蔡男控訴因羅男介入，導致近6年婚姻宣告破裂，讓他承受莫大精神痛苦，法官考量羅男國中畢業學歷及其家庭狀況和收入，認為60萬過高，判羅需支付50萬元。

(中時)