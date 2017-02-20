誆投資博弈涉詐騙吸金 北檢搜索約談

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檢調獲報，北市某投資顧問公司，涉嫌以「投資60日一期，可獲5%的保證利潤」，違法吸金上億元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，到該公司等6處搜索，並約談5人到案。

檢調調查，該投顧公司呂姓主嫌等，打著投資澳門博弈的訴求，向投資人宣稱只要投資新台幣25萬元（一單位）、60天為一期，就可領到5%的利潤。

然而，有投資人向檢調檢舉，該投資公司並未交付約定好的利潤，涉嫌違法吸金；初步清查，違法吸金金額達2億9000多萬元；呂姓主嫌自去年離境後，迄今未回到台灣。

此外，北檢今天也一併約談該公司的張姓副總裁、蔡姓女會計、陳姓員工，以及相關企業的徐姓男子，釐清相關案情，全案朝違反銀行法方向偵辦。1060220

(中央社)