春暖花開 家和有線電視關懷弱勢學童

我要評比

新北市家和有線電視副總經理葉耀宗帶領員工前往台灣兒童少年希望協會樹林關懷站，致贈營養餅乾、保久乳等物資，讓協會得以運用在弱勢孩子們身上。

台灣兒童少年希望協會理事長許福長表示，來自貧困家庭的孩子，除需要課業的輔導，也要注意孩子們是不是餓著肚子。

許福長表示，感謝家和有線電視連續10年捐贈協會物資及餐費，一起關懷弱勢學生。正值成長期的孩子，放學後到協會，總是喊餓，但還沒到用餐時間，適時給予孩子一些點心，讓他們不用餓肚子完成課業輔導。

除送物資，家和有線電視員工，還貼心準備大比薩、汽水與學童一起分享，玩起「請讀我的唇」遊戲。孩童分兩隊比賽，認真投入模樣，讓現場充滿歡笑聲。

葉耀宗表示，在地媒體秉持回饋在地的精神，特別準備餅乾、保久乳，方便志工可為孩子們準備點心。看到孩子們吃得津津有味，大人們在一旁也覺得開心，希望拋磚引玉，一起歡喜做公益，關心弱勢家庭孩童。1060220

(中央社)