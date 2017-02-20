Apple Pay橫掃全球 大陸吃鱉

蘋果手機行動支付系統Apple Pay進軍中國大陸滿1年，僅管這項支付系統在果粉的支持下橫掃全球，卻在中國大陸遭遇來自微信和支付寶等本土行動支付系統的強大競爭，完全落敗。

18日是Apple Pay進軍中國大陸1週年，這個由蘋果與中國大陸銀聯卡合作推出的商品，一度在大陸市場掀起波瀾，引發市場對第三方支付的熱烈討論。

在美國，由於蘋果擁有一群相當死忠的「果粉」，讓Apple Pay的市場占有率快速上升到36%，取代原先市場龍頭PayPal，成為全美商家最普遍使用的行動支付平台。

不只是美國市場，Apple Pay在澳洲、法國、加拿大、俄羅斯、瑞士、英國、新加坡與日本等地也都搶得不小的市場占有率。

不過，橫掃全球的Apple Pay卻在中國大陸踢到鐵板。去年第二季，中國大陸第三方行動支付市場上半年整體交易規模已經達到人民幣13兆4776億元，但與Apple Pay合作的銀聯系統僅佔0.91%。

每日經濟新聞指出，Apple Pay去年正式上線當天就有3000萬張銀行卡登錄，但1年後的今天，仍在使用Apple Pay的卻寥寥可數，許多商家雖然支援Apple Pay，但因為使用者太少，不少店員甚至不知道如何操作。

報導指出，Apple Pay無法獲得中國大陸消費者的青睞，銀行返還商家的百分比低於微信與支付寶等其他大陸本土行動支付平台是一個原因，另外，微信等支付平台擁有社群網站平台優勢、手機硬體支援與市場規模都是Apple Pay無法攻占大陸市場的主因。1060220

(中央社)