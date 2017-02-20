張小燕辭董座 飛碟：營運沒問題

資深藝人張小燕傳出已經辭去飛碟董事長職務，外傳營運不佳，飛碟電台節目部經理陳祥義今天說，沒有營運問題，目前也沒有裁員，只有週六、日節目調整，以重播為主。

去年底歡慶開台20週年的飛碟電台，驚傳因營運不佳，張小燕已悄悄辭去董事長職務，陳祥義今天也證實這項消息。對於外傳是營運不佳，陳祥義說，營運沒有問題，目前也沒有裁員，只有週六、日節目調整，以重播週一至週五的節目為主。

至於張小燕辭職原因，陳祥義則說，根據「蘋果日報」等媒體報導，張小燕認為這是她一個階段的轉變，要交棒了；媒體也報導，張小燕表示飛碟電台「當然會繼續經營下去，還有其他股東會經營」。1060220

(中央社)