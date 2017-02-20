移植半世紀首開花 暹邏竹充滿神秘感

長在泰國、緬甸及中國雲林一帶的暹邏竹，約於50年前引進並種植在六龜區的扇平園區，六龜林務試驗所今天指出，這是半世紀以來首見的暹邏竹開花，非常罕見。

林試所指出，竹子開花週期很長，由數十年到百年不等，大部分竹類開的花多為黃色，形如稻穗狀。開花是為了傳宗接代，會把所有能量聚集到花苞上，希望下一代有很好的成長資源，因此莖部會枯掉，開完花後竹子即死亡。

林試所說，不論是中國或印度，都有竹子開花就會帶來災禍的相關傳說，但是也有人覺得能碰到竹子開花應該是幸運的，因為可以親睹半世紀才開一次的竹子花的機率畢竟很低。

林試所表示，傳聞未必能信。竹子開花是事實，鼓勵民眾有空到扇平園區走走，欣賞難得一見暹邏竹開花的景象，觀察大自然的奧祕。1060220

(中央社)