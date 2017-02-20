MLB》克魯伯扛開幕戰？印隊教頭語帶保留

克魯伯扛不扛開幕戰？法蘭柯納語帶保留。(美聯社資料照)

印地安人去年雖遭小熊擊敗，不過王牌克魯伯(Corey Kluber)力戰三場的神勇，依然讓人留下深刻印象，如今新球季開打在即，克魯伯理當會是開幕戰先發不二人選，不過印隊總教練法蘭柯納(Terry Francona)對此語帶保留，「我們知道開幕戰很重要，但我們希望他能調整到足以負擔球隊所需的局數的狀態再出賽。」

向來都是稱職「工作馬」的克魯伯，上賽季投了全聯盟第8多的215局，連續第三年投破200局，並在季後賽一肩扛起印地安人奪勝重任，共出賽6場、投34.1局僅吞1敗，率隊一路闖進世界大賽，期間更三度僅休三天就登板，或許就是考量他太過疲累，教練團刻意要他放慢腳步。

由於教練團的安排，儘管球隊重視開幕戰，仍希望克魯伯能出賽，不過法蘭柯納表示，「我們告訴他克魯伯，如果還沒準備好投開幕戰，就會做出調整。」據《今日美國》報導，他們目前預計會在春訓前，先讓克魯伯投模擬賽，緊接著春訓第一場先發，也可能只投3局小試身手。

如果克魯伯能趕上開幕，他將成為印地安人近40年來，第五位蟬聯三年開幕戰先發的投手，前四名分別是麥斯特生(Justin Masterson)、沙巴西亞(CC Sabathia)、柯隆(Bartolo Colon)及D.馬丁尼茲(Dennis Martinez)。

(中時電子報)