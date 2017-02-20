泰安櫻花季登場 台中推出「賞櫻巡迴接駁專車」

泰安派出所及泰安國小附近百株獨特的櫻姿美感，吸引大批遊客前往賞櫻！（陳世宗翻攝）

「2017泰安櫻花季賞櫻活動」，即日起至3月5日，在后里泰安派出所登場。觀光旅遊局長陳盛山說，今年櫻花比往年更晚綻放，即日起至228連續假期是櫻花盛開季節，歡迎來后里賞櫻踏青；市府假日推出「賞櫻巡迴接駁專車」，自台鐵泰安新站門前發車接送民眾前往賞櫻。

觀光旅遊局指出，近年來因落羽松景點及櫻花的盛開，泰安派出所已被列入全國著名指標景點！每年均吸引數萬名遊客前往賞櫻，為讓民眾賞櫻不塞車，該局今年持續推出「賞櫻巡迴接駁專車」，於2月25日至28日、3月4日至5日等假日，安排中型巴士每15至20分鐘，提供接駁服務。

市議員翁美春表示，泰安派出所及泰安國小附近百株櫻花樹，有八重櫻及吉野櫻，在泰安里江慶南里長悉心照顧下，獨特的櫻姿美感，吸引大批遊客前往賞櫻，櫻紅映臉、落櫻繽紛的美景隨處可見；賞櫻不用長途跋涉到武陵，泰安派出所一樣令人流漣忘返！

陳盛山說，后里是薩克斯風的故鄉，出口量高居世界第三；更是台中花卉產銷重鎮，除盛產百合、火鶴、文心蘭、劍蘭等花卉，也是2018台中世界花卉博覽會的活動主展場；未來將結合后里花卉產業與在地的馬場文化、自行車道、葡萄酒莊，發展后里的觀光產業。

觀光旅遊局強調，賞櫻除泰安派出所外，還有新社區公所旁的櫻木花道、東勢林場及八仙山、大雪山森林遊樂區、武陵農場等熱門賞櫻景點，迎接大家來台中踏青賞櫻。

(中時)