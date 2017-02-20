水情吃緊 供應竹科2水庫蓄水量低於6成

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(16:34更新內文)全台求雨若渴，用水量龐大的新竹科學園區表示，園區合計用水量為每日13到15萬噸，供水來源為寶山、寶二水庫、頭前溪隆恩堰、永和山水庫，寶山、寶二水量約可撐60天左右，各廠備有蓄水槽，暫未出現缺水問題。

據了解，目前寶山水庫蓄水量為314.43萬立方公尺，還剩58.4%，約可撐60天以上，寶二水庫有效蓄水量1617.18萬立方公尺，還有51.3%水量，但恐怕30到60天就會沒水。

儘管20日清晨新竹地區有降下小雨，不過據水庫表示，因雨勢未降在上游集水區域，導致主要供應竹科及新竹地區的寶山、寶二水庫進帳有限，目前兩座水庫蓄水量都低於60％，再過60天不下雨就會見底，屆時恐將面臨龐大限水危機。

近來台灣每年都有旱象，竹科前年一度因缺水嚴重，傳出有業者向外縣市買水，不時可見水車一車車駛入園區的窘境。

竹科管理局表示，本月7日配合水利署同步成立旱災緊急應變小組，13日再次召開工作會議及園區用水供應協商會議，會中管理局指出，已函請園區廠商辦理節約用水事宜，並及早因應，暫停或減少非生產性用水。

科管局強調，目前尚未限水，但已向各廠宣導節省澆灌用水等措施，管理局日前在年度旱災因應第1次工作會議，請園區廠商自即日起務必配合自主節約用水。

此外，日常非必要性用水可及早暫停或減量，如非生產性相關用水（景觀、澆灌、外牆或帷幕清洗、消防訓練及游泳池等用水），並調整相關廠務設備；另請廠商先行檢視蓄水設施，評估可容忍缺水時間，以預為因應後續可能進入各階段限水措施。

(中時)