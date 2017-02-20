8次酒駕罰不怕 水電工判刑9月
就是關不怕！新竹市陳姓水電工愛喝兩杯，多年來累積8次酒駕，近6年更幾乎年年都被抓，法官從罰金判到數月徒刑，他仍有恃無恐，去年第8次酒駕被逮，法官痛斥他無視生命安全，判刑9個月，不得易科罰金。
陳姓水電工早在2003年就有酒駕紀錄，當年因尚未修法，繳2萬元罰金了事，2007年酒駕判拘役50日，獲減刑為25日，此後在2009年、2011年、2014年、2015年及去年，接連因酒駕落網，刑期也從3月一路「漲」到9月。
只是陳男根本不怕關，向法官自稱家庭貧寒，雖每次都去服刑，但每次出獄沒多久又再犯，承辦警方回顧，每次看到他洋洋灑灑的酒駕紀錄，再看著他喝得紅通通的臉，「實在是講不聽，罵也沒用！」
去年7月間，陳男在竹蓮市場喝酒，一直從中午喝到下午5點多，跳上機車準備回家，但一路搖搖晃晃引起警方注意，經攔下盤查，酒測值達0.51毫克。
法官認為，陳一再貿然酒後駕車，不僅危及道路交通安全，也缺乏尊重用路人生命安全，判刑9個月，讓愛酒駕的他到牢獄中再次反省。
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(中時)
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