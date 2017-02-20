酒駕載老婆不慎自摔 男辯：只喝5瓶啤酒

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31歲黃姓男子今（20日）上午6時許，酒後騎機車搭載26歲妻子返家，行經新北市中和區景安路、明義街口時，前方一輛自小客車未打方向燈突然右轉，黃男發現時緊急煞車自摔，導致妻子輕微擦傷，所幸並無大礙。

中和警分局獲報到場處理，黃男酒測值1.42毫克，他坦承，凌晨2時許與妻子、友人在永和樂華夜市某小吃攤飲酒聚餐，喝了5瓶啤酒，自認為酒意已退，才會騎車戴妻子返家。

黃嫌供稱，前方自小客車未打方向燈要轉彎，加上地面濕滑緊急煞車才會自摔。警方訊後依公共危險罪將黃男移送法辦。

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(中時)