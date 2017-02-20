久旱不雨水庫苦 明德鯉魚潭只可撐45及40天

苗栗縣長徐耀昌（右）到明德水庫了解水情。（陳慶居攝）

如再不降雨，明德水庫恐怕只能再撐45天。（陳慶居攝）

久旱缺甘霖，苗栗縣永和山水庫、明德水庫及鯉魚潭水庫水位下降，供水逐漸吃緊，水利署預計23日將水情從正常的藍燈調整至稍緊的綠燈，縣長徐耀昌20日上午視察明德水庫蓄水量，呼籲民眾節約用水，共同抗旱。

縣長徐耀昌今天上午會同縣府水利處長楊明鐃、苗栗農田水利會總幹事李秉焜等人視察明德水庫水情，並聽取水利處水利科簡報說明各水庫目前蓄水量及因應措施。

水利科指出，永和山水庫有效容量2809.58萬立方公尺，有效蓄水量61.64％，尚有1848.69萬立方公尺蓄水；明德水庫蓄水量57.8％，僅剩737.53萬立方公尺，供應大台中的鯉魚潭水庫，有效容量11546.97萬立方公尺，目前水位286.8公尺，蓄水量57.78％，有6672.4萬立方公尺。

依照目前的蓄水量雖可滿足至3月底的用水需求，但自去年年12月迄今降雨不如預期，且低於歷年平均值，又適逢春耕整田大量用水期間，依據氣象局預估未來一季偏乾機率大，水利署預計23日將藍燈轉為水情稍緊的綠燈。

縣長徐耀昌指出，由於降雨不如預期，以目前水庫蓄水量只能維持至2月底正常供水，若繼續旱象，不排除3月間由綠燈轉為黃燈，實施第一階段限水措施。

徐耀昌呼籲鄉親節約用水，並指示有關單位加強宣導節水、協助辦理休耕、抗旱井整備作業等因應措施，以免造成不便及產業損失，苗縣90處簡易自來水系統約5467戶水源更易受旱澇影響，亦請鄉鎮市公所加強因應，珍惜每一滴水，縣府苗栗、竹南、頭份水資源回收中心每日可供2983噸回收水，做為洗街、澆灌及一般家庭沖洗馬桶等非人體接觸的用水，大家共同抗旱。

此外，各鄉鎮市公所辦理今年申報休耕期限亦延至28日，並由農田水利會加強宣導，請農民預先辦理休耕，以因應缺水危機。

苗栗農田水利會亦因27日起須供應今年1期稻作灌溉用水，每天供應灌溉及民生、工業用水約15萬噸，為有效營運管理明德水庫蓄水量，分兩區域輪流供灌，第一區供水時間27日至3月13日，供水範圍獅潭、大岡、豐湖、校椅、埔頂、新港、綠洲、龍昇、九車一、九車二等10個組，第二區3月14日至3月29日供水東明、東苓、東寶、灣寶、西寶、海寶、南寶等7個小組，另17口地下井自3月1日啟動供應西瓜等旱作作物用水。

(中時)