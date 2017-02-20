阿里山花季 預約轉乘可享門票優惠

公路總局宣布阿里山花季疏運，以及預約轉乘的優惠辦法。（廖德修攝）

106年阿里山花季將於106年3月10日展開，並持續至4月10日，為提升賞花及觀光品質，公路總局、嘉義縣政府、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、林務局嘉義林區管理處及客運公司等單位共同合作，於花季開始後連續3周的周休2日（3月11、12、18、19、25、26日，共6天）進行假日疏運措施，106年為提供民眾更多元的搭車服務，只要在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元優惠價（原價200元）。相關交通疏運措施如下：

一、 遊客總量管制：團客10000人、住宿遊客2000人、散客2000人，加上管制時段外上山民眾2000人，當日總計16,000人。

二、 預約轉乘服務

(一) 團客：須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

(二) 散客

1. 短途（台18線）：民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。

2. 短途散客的預約系統，將於106年2月23日（星期四）零時起開放民眾預約，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

三、 小客車管制

(一) 管制時段：花季期間的前3周例假日（3月11、12、18、19、25、26日，共6天），嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時，南投端上午7時至11時。

(二) 管制路段：嘉義端台18線65.5k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁行小型車。

四、 公共運輸轉乘服務：高鐵嘉義站、嘉義縣公車處-台鐵嘉義站、台18線61k八八新舍及台21線塔塔加，均有大客車供民眾轉乘。

公路總局將於106年3月起，利用台18線沿線之CMS（資訊可變標誌）等管道，宣導相關管制措施，詳細資訊可至公路總局網站「106年阿里山花季疏運計畫」專頁中查詢，另也歡迎民眾多加利用公路總局所建置「省道即時交通資訊網」及省道即時交通資訊App，先行查詢相關道路資訊，做為規劃旅遊行程之參考。

(中時)