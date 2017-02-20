掌握石油 敘利亞反對派逼北京對話

2010年，由中石油投資買下的敘利亞格貝貝油田。（新華社）

愛丁堡大學畢業的中東問題專家勒納（George Marshall Lerner），在近期投稿給《外交家》雜誌的一篇文章中，指出中共出於維護石油輸送管道的考量，除了將追隨俄羅斯的腳步支持阿塞德政權外，同時也要與敘利亞反對派打交道。

自2016年開始，由庫德族創立的北敘利亞聯邦掌握了該國境內幾乎所有尚可運作的石油設施。包括中國石化在內的大陸國有石油公司，已經投資了大筆資金在庫德族控制區，並且與在當地執政的民主社會力量（TEV-DEM）建立了聯繫。其實早在內戰於2011年爆發以前，中國石化就已經在北敘利亞與東敘利亞投下了大筆資金。

《紐約時報》的報導指出，大陸是透過收購加拿大石油公司Tanganyika Oil進軍敘利亞的。中國石化透過此合約，掌握了曼蘇爾酋長（Sheikh Mansour）、奥迪赫（Oudeh）與迪什林（Tishrin）三座坐落於敘利亞東北方的油田。根據UBS投資報告，Tanganyika Oil掌握著210億桶的儲油量，同時合約還允許中國石化掌握1兆立方英尺的天然氣。

掌握這三大油田，中共控制的石油與天然氣蘊藏量可與伊拉克庫德自治區的塔克塔克（Taq Taq）油田相提並論。不巧的是，目前這三座油田都被掌握在敘利亞民主軍手中。伴隨著北敘利亞聯邦自治能力的不斷提升，阿塞德政權對石油的掌握能力也遭到不斷的削弱。那怕是在卡米什利與哈塞克等政府軍掌控的東北部大城，社會秩序的運作實際上也是依靠庫德族在維持。

在敘利亞東北部，庫德族控制的哨所數量遠比政府軍的還要多。唯一還牢牢掌握在大馬士革手中的，是當地的能源設施。敘利亞中央政府每個月付管理這些石油設施的技術人員50美元，但是在鄰近庫德族控制區的小學裡教英文的老師一個月也能得到類似的待遇。民主社會力量同意維持由中央政府掌控石油設施的戰前安排，並提供維持這些設施運作的電力。

儘管雙方都因為這個現狀而獲利，但是敘利亞當局仍希望庫德族自治政府名義上承認其轄區裡的油田，是控制在與政府做生意的中國石化，或者是其他外國公司的手中。為此，中國石化於2017年派遣兩組人馬前往敘利亞東北部與民主社會力量談判。在第一次會面中，大陸代表要求民主社會力量歸還稍早遭到庫德族武裝扣留的資產。

中國石化強調，這三座油田在敘利亞內戰爆發前就已經為大陸方面購買，因此必須要歸還給該公司。而且中國石化的代表也相信，自己有能力修復因為戰爭而欠缺保養多年的石油設施。等到石油設施恢復運作以後，中共可以經由與敘利亞政府的合作，獲得大筆利潤。對於中國石化試圖重返敘利亞東北部的提案，民主社會力量在第一次的會議中堅決的表示反對。

民主社會力量官員從意識形態的角度出發，認為石油貿易的存在對社會具有強烈的腐蝕性。信仰社會主義的敘利亞庫德斯坦指出，走資本主義路線的伊拉克庫德斯坦就因為過度依賴石油而產生了腐敗的問題。所以即便敘利亞東北部的石油設施仍由阿塞德政府花錢運作，民主社會力量仍不打算將它們交給中共。即便北京願意付錢讓民主社會力量選擇管理這些設施的官員，庫德族也絕不退讓。

面對行為模式與西方國家越來越相似的大陸，民主社會力量提出「國有化」方針來回應。依照庫德族的計劃，最後這些石油設施將會轉由地方政府與勞工聯合控制。事實上，哈塞克南部兩座稍早為伊斯蘭國掌握的油田，就在敘利亞民主軍以武力奪回以後，成功轉手給庫德族控制下的地方政府管理。庫德族堅決的態度，引起了中共領袖習近平的注意。

2016年1月，習近平邀請敘利亞外交部長穆阿利姆（Walid al-Moallem）與反對派領袖到北京會面。這是自敘利亞內戰爆發以來，北京首度與敘利亞反對派對話。預計到2018年，伊斯蘭國控制下的代爾祖爾也可能落入民主社會力量的掌握，那裡的油田是中國石化在敘利亞東北部唯一一座還握有產權的油田。儘管正在遭受美軍的空中打擊，那裡的石油設施仍可運作。

目前，接受美國支持的敘利亞民主軍距離代爾祖爾50英里外，隨時準備給伊斯蘭國致命一擊。假若敘利亞民主軍真的拿下代爾祖爾，將給中國石化帶來巨大衝擊。除東北部的三座油田外，中國石化還買下了佔敘利亞國有石油公司23%的官股。這給了大陸掌握幾乎敘利亞東部油田的法律權利，但是這些油田卻又大多數掌握在反對派的手裡。

少了這些油田，不僅大陸難以推行「一帶一路」戰略，就連從國外輸入石油資源都將面臨巨大挑戰。或許中共該從其200億美元的資產，因為利比亞2012年的革命而付諸東流的經驗中學到教訓，試著與包括庫德族在內的反對派建立友善的關係。為了確保其「一帶一路」戰略能順利推行，大陸政府勢必也要採取「兩個敘利亞」的政策，與阿塞德政權維持互動的同時，也與反對派打交道。

(中時電子報)