通霄農會選舉傳賄 檢調約談29會員

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苗栗縣通霄鎮農會會員代表選舉甫落幕，苗栗地檢署獲報賄選情資，今天指揮搜索18處所，約談當選會員代表、會員等29人到案，全案正由檢調偵訊中。

各地農會基層改選昨天完成農事小組長、代表選舉，苗栗地檢署掌握情資，通霄農會會員代表選舉涉嫌買票賄選，今天上午由檢察官洪清秀指揮苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑警大隊等單位，兵分多路展開搜索。

檢方表示，今天搜索範圍包括某鎮民代表住處及代表會辦公室、農會會員等18處所，並約談29人到案，希望釐清案情，是此次農會選舉縣內首波大規模約談搜索行動。

苗栗地檢署主任檢察官蔡偉逸指出，此次農會選舉「賄聲賄影」，截至今天已簽分9件農會選他字案著手調查。1060220

(中央社)