通霄農會選舉傳賄 檢調約談29會員
苗栗縣通霄鎮農會會員代表選舉甫落幕，苗栗地檢署獲報賄選情資，今天指揮搜索18處所，約談當選會員代表、會員等29人到案，全案正由檢調偵訊中。
各地農會基層改選昨天完成農事小組長、代表選舉，苗栗地檢署掌握情資，通霄農會會員代表選舉涉嫌買票賄選，今天上午由檢察官洪清秀指揮苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑警大隊等單位，兵分多路展開搜索。
檢方表示，今天搜索範圍包括某鎮民代表住處及代表會辦公室、農會會員等18處所，並約談29人到案，希望釐清案情，是此次農會選舉縣內首波大規模約談搜索行動。
苗栗地檢署主任檢察官蔡偉逸指出，此次農會選舉「賄聲賄影」，截至今天已簽分9件農會選他字案著手調查。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。