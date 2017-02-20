零安樂死政策上路 動保處力推陪伴犬計畫

零安樂死政策衝擊全台，動保人士呼籲全面推動陪伴犬計畫。（王超群攝）

今年2月6日流浪犬貓零安樂死政策上路，引起動保人士關切，台北市照顧生命協會向市議員陳建銘陳情，希望北市動物之家能盡速建立配套機制，否則擔憂流浪貓狗的籠位，日趨擁擠，造成互咬或傳染病。北市動物之家表示，目前正積極推動全市學校認養陪伴犬，一方面強化出養犬貓，同時可教育孩子愛護動物觀念。

台北市照顧生命協會義工夏咸欽指出，由於零安樂死政策，北市以來的犬貓收容單位，面臨很大壓力；原來一籠是關3隻，現卻高達7至10隻，狗狗們為護食，互相攻擊，互咬受傷致死，另外，因零安樂死而超收數量，造成傳染疾病，無法控管，各地公立收容所，為了美化送養出去的數字，都是將所內貓狗，往民間愛心媽媽狗場丟，但這些民間愛心媽媽狗場，都是收容數量200隻以上起跳，生存十分困難，一旦因零安樂死政策倒閉時，將成為流浪貓狗大浩劫！

夏咸欽說，該協會向陳建銘陳情，希望能推動目前由內湖動物之家在全市陸續發動的學校陪伴犬計畫，同時訓練黃金獵犬，拉布拉多犬之類犬種，進入養老院、孤兒院，成為狗醫生和工作犬。

台北市動物之家表示，自2013年起，北市政策就不再有因為收容時間長而安樂死的犬貓，目前約收容400隻左右，唯一的疏散方式仍然是飼主收養。至於陪伴犬政策會繼續努力向各級學校推動。

夏咸欽表示，該協會曾在民代協助下，首創全亞洲唯一政府立案的特種車輛「動物救援車」，長期提供需要急救的犬貓第一時間的醫護，但共計5輛的動物救援車，部份車齡都已高達5至13年了，希望各界伸援汰換老舊車輛，繼續照顧生命、搶救動物。

(中時)