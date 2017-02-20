外交部稱盡洪荒之力 李明賢批綠營立委「裝聾作啞」

我要評比

李明賢臉書全文。

200多名台籍詐欺嫌犯遭西班牙政府遣送大陸，外交部表示已窮盡「洪荒之力」，盼將嫌犯遣送回台審理訴求。對此，國民黨文傳會副主委李明賢批評，去年520前批評馬政府「喪權辱國」的綠營立委們，「還要繼續裝聾作啞嗎？」

外交部表示，案發後已成立專案小處積極處理，相關單位已窮盡「洪荒之力」，正式管道提出引渡請求，然而西國卻始終未正面回應我方。

李明賢批評，去年發生台籍詐欺嫌犯遭肯亞政府遣送回大陸一案，當時綠營立委紛紛砲轟馬政府「喪權辱國」、「馬英九只會震怒抗議」、「政府不夠給力」等，如今卻不吭一聲。

李明賢稱綠委們若繼續躲下去，不僅「證明當初只是打嘴炮第一勇！」，更是用兩套標準唬弄欺騙人民，「恐怕淪為政治詐欺犯」。他質疑，綠營立委（包括時力）們還要繼續裝聾作啞嗎？

(中時電子報)