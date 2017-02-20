馬英九訪郝是「不請自來」？郝辦駁：報導不實

有媒體20日稱，前總統馬英九參加郝龍斌競選辦公室成立活動是「不速之客、不請自來」，郝龍斌競選辦公室20日回應，該文涉及郝馬互動方面的描述「皆屬不實」，也未向郝辦進行任何相關求證或訪問。

郝辦表示，郝龍斌早已表示馬前總統將受邀參加競選辦公室成立酒會，有媒體以「不請自來的不速之客」來描述並非事實。郝龍斌對於馬前總統特別撥冗到場並致詞祝福「非常感謝、也感到非常振奮」。

郝辦稱，郝龍斌早已多次公開表示，民進黨蔡英文的執政成績不得人心，已是還國民黨與馬前總統執政的公道。郝龍斌認為，國民黨任何一位同志、前輩都是國民黨的資產，都曾經為國民黨付出與貢獻，希望外界不要用這種見縫插針的方式不實揣測。

(旺報)