華航與日航台日線全面共用班號 2月21日正式上線

我要評比

中華航空和日本航空公司自2010年開始在松山-羽田航線展開共用班號合作，2017年起更進一步擴大策略聯盟，於台日航線展開全面性的共用班號服務，新增的共用班號航班將從2017 年 2月21日起開放民眾訂位購票，合作班次從每周28班增為240班。

隨著華航與日航的加強合作，不但提升日本人來台意願，並提供台灣旅客更多商品選擇，更具旅遊彈性與便利性，也讓華航與日航整體台日飛航網絡更加緊密結合。

合作總班次因每季班表不同，合作班次將有所增減。兩航除現有松山-羽田航線，新增由華航主飛的共用班號航線包桃園出發飛札幌/富山/東京(成田)/靜岡/名古屋/大阪/高松/廣島/福岡/鹿兒島/宮崎/琉球/石垣島，高雄飛札幌/東京(成田)/大阪/熊本/琉球，台南飛大阪。

由日航主飛的共用班號航線包括從東京(成田)/名古屋/大阪飛桃園，東京(成田)飛高雄。

華航說明，共用班號航班需經政府批准。航班時刻表和日期如有更改，詳見中華航空企業網站獲取最新信息。另桃園-石垣島共用航班將於2017年3月29日正式上線。

(工商)