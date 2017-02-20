陸手遊市場 規模達800億人民幣
新華社20日報導，隨著智慧手機移動端的普及，網路遊戲開始擺脫端遊和頁遊的束縛，向手遊方向發展。泛娛樂基礎資料服務提供商Dataeye相關資料顯示，2016年，中國移動遊戲市場規模819億（人民幣，下同），首次超過端遊的583億。
端遊勢弱、手遊崛起的背後是技術革新和用戶習慣的快速轉變。隨著智慧手機終端的普及和WIFI 技術、4G網路的發展，用戶花費在手遊上的時間越來越長。手遊産品在體驗上越來越能滿足重度玩家的需求。
網路遊戲按照遊戲終端不同主要分爲三類，即用戶端遊戲(端遊)、網頁遊戲(頁遊)以及移動端遊戲(手遊)。2005年開始，網遊進入快速增長期。同時，智慧手機功能的發展可以支援在移動端執行越來越複雜的任務，而移動端社交軟體等應用的發展也在增強移動端上的用戶粘性。
手遊對細分玩家的發掘，也是其佔領市場的秘訣之一。人數多、遊戲時間長、付費意願高，二次元群體成爲優質的手遊客戶。根據艾瑞諮詢《2015中國二次元用戶報告》資料，目前在中國大約有9280萬二次元愛好者，而泛二次元用戶則達到了2.19億。二次元人群多數處於校園階段，相比工作人士有更多的空閒時間，投入手遊的時間更長。
中銀證券相關研究人員表示，二次元群體對於喜歡的遊戲的付費意願更高，並且隨著二次元群體年齡增長，在經濟上有了更多的自主性，可投入遊戲的資金會逐步增加，這也是手遊斬獲佳績的原因之一。
(旺報)
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