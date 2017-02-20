輔大棒球隊贊助中斷 招生恐受影響
大專棒球的傳統勁旅輔大棒球隊近11年得到泰安產險贊助經費，但今年中斷，恐影響球隊未來招生與前景。
輔大棒球隊1976年成軍，曾經是甲組成棒勁旅，旅日名將郭源治、莊勝雄及現任台灣體大校長林華韋都是傑出校友。
泰安產險自2006年起贊助輔大棒球隊，每年新台幣500萬元。2015年八仙塵暴、去年台南維冠大樓地震倒塌等理賠案，都是泰安產險負責，影響財務規劃，今年中斷贊助。
輔大總教練葉志仙表示，感謝泰安產險這些年的贊助，贊助中斷後棒球隊招生、外出比賽經費受到影響。雖有體育署補助，但經費有限，仍需要企業援手。
輔大在2014年曾經拿下大專棒球聯賽冠軍，2015年打進四強，2016年跌出四強，去年12月的大專棒球聯賽預賽墊底，差點跌出甲一級。1060220
(中央社)
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