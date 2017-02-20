退休警爆杜特蒂曾組暗殺隊 買凶殺罪犯
菲律賓1名退休員警今天爆料，曾在現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任職納卯（Davao）市長期間擔任「納卯暗殺小組」成員，肩負消滅罪犯任務，奉杜特蒂指示殺人。
路透社報導，退休警員拉斯卡納斯（Arturo Lascanas）透露，先前曾奉杜特蒂司機與親近幕僚指示，暗殺1名批評杜特蒂的電台主持人。他還說，杜特蒂會付錢給執行暗殺的員警。
拉斯卡納斯表示，杜特蒂多次否認擔任總統期間、或在長達22年的納卯市長任內，涉入正規警力外的保安會。杜特蒂和警方都否認有納卯暗殺小組存在，斥之為天方夜譚。
但拉斯卡納斯表示：「我們在納卯市殺的人，不管是埋了或丟進海裡了，都是杜特蒂市長買凶殺的。」
「大多時候是2萬（披索），有時5萬，看目標的身分，有時10萬。」
總統府傳播秘書安達那（Martin Andanar）接受美國有線電視新聞網菲律賓頻道（CNN Philippines）訪問時表示，拉斯卡納斯的說法是「拖棚的政治歹戲」，是批評者精心主導、對杜特蒂的「人格暗殺」。
拉斯卡納斯去年10月曾出席參議院聽證會就非法殺害毒販作證，但當時他否認有此暗殺小組，和今天的爆料有所出入。1060220
(中央社)
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