開學亮點 樹德科大機器人店長進駐

樹德科大20日開學，校內59號咖啡文創館引進機器人Zenbo擔任1個月的「機器人店長」，其萌樣吸引大批師生爭相合影，儼然成為文創館最佳行銷公關，也一時成為全校開學亮點。（校方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年2月20日

樹德科大今天開學，校內59號咖啡文創館引進機器人Zenbo擔任1個月的「機器人店長」，其萌樣吸引大批師生爭相合影，儼然成為文創館最佳行銷公關，也一時成為全校開學亮點。

今年元旦華碩推出的機器人Zenbo在台首發，造成轟動，全國只有168台。這台機器昨天進駐樹德科技大學59號咖啡文創館，充當為期1個月的「機器人店長」，將透過與師生互動，讓學生就近了解機器人產業與科技，同時行銷文創館。

Zenbo的進駐是59號咖啡文創館送給學生的開學大禮，即日起至3月17日歡迎師生來館與Zenbo互動，讓Zenbo陪著你散步，跟你講話，為你點歌、跳舞，如果可以，你也可以出題目考考他，體驗PK機器人的樂趣。

樹科大研究發展處處長朱維政表示，這次華碩Zenbo進駐59號咖啡文創館，除讓全校上萬名師生就近了解機器人新興產業與科技快速發展與演變，也期在校園內帶動風潮，未來將視效應發展做持續應用的考量。

樹科大流行設計系學生魏宜瑄一見到Zenbo就愛不釋手，連忙跟Zenbo聊天對話，還指揮Zenbo陪著她散步、跳舞。

小時候就喜歡機器人的魏宜瑄說，現在科技日新月異，連機器人都可以鎖定人跟隨，陪人散步，與人互動，真是有趣。

店經理王信憲現場體驗被機器人拍照的感覺後直說，「傑克，這真的太神奇了！」。

樹科大智財中心主任陳雯萍指出，機器人Zenbo的進駐可增加文創館的教育豐富性，也可成為文創館的行銷利器，並可以透過Zenbo網上購物，讓學生體驗跟機器人買東西的樂趣。1060220

(中央社)