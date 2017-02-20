NBA全明星賽 戴維斯轟52分破紀錄

我要評比

美國職籃NBA全明星賽今天登場，西區球星戴維斯在自家球場轟下打破全明星賽單場得分紀錄的52分，西區明星隊火力全開，終場以192比182繼續痛扁東區明星隊。

法新社報導，紐奧良鵜鶘隊當家球星戴維斯（Anthony Davis）獲選為本場比賽MVP，他也打破張伯倫（Wilt Chamberlain）1962年所創明星賽單場42分的紀錄。戴維斯今晚39投26中，蓋過葛里芬（Blake Griffin）2014年所創明星賽投籃命中19球的紀錄。

戴維斯說：「我被嚇到了，能在主場球迷面前抱回MVP令人很開心。隊友們說會餵球給我，他們說到做到。」

今晚在鵜鶘主場冰沙國王中心（Smoothie King Center）的明星賽宛如不設防，戴維斯上半場就砍進22分，奧克拉荷馬市雷霆隊一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook）也送出一堆妙傳美技，包括首節給前隊友杜蘭特（Kevin Durant）的1記妙傳。

兩隊一共拿下374分，連續第2年改寫明星賽的總得分紀錄。去年兩隊才合力締造369分的紀錄，最後西區以196比173獲勝。

東區則以密爾瓦基公鹿隊中鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下30分最高；第13度明星賽先發的克里夫蘭騎士隊一哥詹姆斯（LeBron James）拿下23分。

西區的衛斯布魯克拿下41分，今晚也是他的前隊友杜蘭特轉戰金州勇士隊後，兩人再度搭檔。1060220

(中央社)