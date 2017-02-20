苗栗南江休閒農業區 梅乾菜展客家風情
苗栗縣南庄鄉山城的南江休閒農業區，在台中國際旅遊大展會場晾著客家梅乾菜，相當搶眼。南江休閒農業區花團錦簇，每年1至4月有山櫻花、八重櫻、杜鵑花及吉野櫻等賞花季節；4月有螢火蟲季；5月則有桐花。此外，還有南庄老街、果園、民宿及特色餐廳，是假日輕旅行的好去處。
南江休閒農業區內原本就果園、民宿及休閒餐廳林立，成立休閒農業區後整合旅遊資源，結合南庄山城的人文，內涵更為多元精彩。南庄早期市礦業重鎮，老街聚集小吃、商店及電影院等，適合逛街、品嘗各式小吃。
南庄從海拔120公尺到2200公尺，水質乾淨，在4月起進入螢火蟲季，溪流及山谷間螢火蟲飛舞，有「日賞桐花、夜賞螢」的自然生態環境。
南江也可說是花團錦簇的休閒農業區，每年1至4月有山櫻花、八重櫻、杜鵑花及吉野櫻等賞花季節；5月則有桐花；入秋後還有桂花及山芙蓉。最職得一提的是，南庄是台灣少數一葉蘭產地，並外銷至日本。
南江也有不少客家餐廳，當地客家人將新鮮芥菜，用鹽脫水製成酸菜，晾曬到半乾就是福菜，再曬到全乾就成了梅乾菜，可烹煮成梅乾扣肉、絞肉及丸子等客家傳統佳餚。
(中時)
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