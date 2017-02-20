哈瑪星市集周末登場 持一卡通搭大眾運輸換限量福袋

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生態交通全球盛典今年10月將在哈瑪星登場，高市交通局這周末將舉辦「哈瑪星春天市集」暖身活動；圖為去年底耶誕市集。(劉宥廷翻攝)

生態交通全球盛典今年10月將在哈瑪星登場，高市交通局這周末將舉辦「哈瑪星春天市集」暖身活動，除有最受歡迎的型農市集、原民市集、海味市集外，也有電動機車體驗；為鼓勵民眾「無車」旅遊、逛市集，持一卡通搭捷運、公車前往還可兌換限量福袋。

交通局長陳勁甫指出，哈瑪星去年底辦耶誕市集獲廣大迴響，吸引超過5萬人次，帶來人潮活絡當地舊社區，許多在地商家希望能再加碼舉辦；配合2017生態交通全球盛典10月將在哈瑪星舉行，2月25、26日再推出「哈瑪星春天市集」暖身活動，藉人潮帶動老社區翻轉。

哈瑪星春天市集將匯集農業局型農市集、原民會原民市集、海洋局海味市集等攤位，還有中華機車、高達能源等多家電動車業者也將現場提供民眾體驗試乘；交通局特別安排時光旅行等創作樂團、原住民族語歌唱、小朋友環保創意服裝走秀等精彩表演。

哈瑪星在地店家也聯合提供多種商品買一送一聯合優惠券，為鼓勵民眾使用大眾運輸響應低碳、綠能載具，當日持一卡通搭乘捷運或公車前往會場，還可兌換限量福袋。

(中時)