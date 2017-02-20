驚呆！《哈利波特》癡肥表哥達力 竟變白淨小生

飾演「達力」的哈利梅林今年已27歲，整個人抽高又變瘦，竟變成眼神羞澀的白淨小生。(達志影像)

經典奇幻電影《哈利波特》一演10年，觀眾等同參與了戲中演員的成長歷程，看他們從兒童漸漸成熟長大，當初渾身傲嬌萌的「妙麗」艾瑪華森如今已是個嬌艷小女人，而「奈威」馬修路易斯竟成了男人味十足的超級型男，當然，改變如此大的不只有他們，飾演哈利波特癡肥表哥「達力」的哈利梅林，更是男大18變，現在的模樣根本無法聯想到當年的他！

據《哈利波特》最後一集播映完畢已過了5年多，實在很好奇當年熟悉的小演員們，如今變得如何，其中，在戲裡肥胖臃腫又霸道驕縱的「哈利堂哥」達力，當年的屁孩模樣讓人印象深刻，而其飾演者哈利梅林，今年已經27歲了，仍持續在影壇努力，他接演電影《The Lost City of Z》，近來出席首映會，讓人忍不住喊出OMG！

只見哈利梅林整個人抽高又甩肉，眼神相當柔和羞澀，跟「達力」時期判若兩人，現在就是個白淨暖男無誤！他也透露，其實在演《哈利波特》最後兩集時，人已經開始慢慢變瘦，笑稱實在很怕被換角，無法演到最後呢！

(中時電子報)