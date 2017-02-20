使用兩年三星S6手機自燃 拿S7同事挫勒等

網友貼出同事自燃的三星S6手機，擔心自己的S7會不會是下一個。(爆料公社)

網友貼出同事自燃的三星S6手機，擔心自己的S7會不會是下一個。(爆料公社)

三星手機又傳自燃，臉書「爆料公社」一位黃姓網友貼出圖片，同事使用約兩年的三星S6手機，今早自體毀滅，使用到一半突然冒煙自燃。他拿著三星S7幫同事拍照，不知何時會輪到他，覺得像是「蘿蔔蹲」很恐怖，網友紛紛被「蘿蔔蹲」笑翻。

黃姓網友在「爆料公社」貼出燒焦的三星S6手機圖片，表示「同事的三星S6手機，今天自體毀滅了……就在今天早上使用突然慶煙……機齡約兩年可怕的是，我是用我的三星S7拍的……不知道何時會輪到我的S7。因為這自燃事件時，公司流傳著一首蘿蔔蹲笑曲Leo 燒 Leo 燒， Leo燒完 換Tom燒。S6事主綽號叫Leo，我是拿S7的Tom…」

網友紛紛被蘿蔔蹲笑翻，留言「S已經開始遠端遙控所有系列手機爆炸XD」、「我正拿著S6，看著S6被燒毀的照片。」、「有旋律出來XD」、「抱歉，蘿蔔蹲那邊我不小心嘴角上揚了XD」、「S7 EDGE剉累但+1」、「太可怕了!我爸是拿S7~~可是蘿蔔蹲那裏我也笑了」、「持有S6路過....覺得怕怕的」、「怎麼感覺燒得好好吃的樣子」、「不覺得意外」、「我用華碩看著三星的喪禮」、「三星的定時手榴彈做的真好！」、「珊星軍火94狂」。

(中時電子報)