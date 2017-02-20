石門水庫蓄水量剩1半多 夢幻草原露1／3

石門水庫水情持續吃緊，夢幻草原已露出1／3。（讀者提供）

石門水庫蓄水量剩5成5，水情持續吃緊。（楊明峰攝）

石門水庫遊艇業者28日將舉行「媽祖遊湖遶境」活動，祈求風調雨順，天降甘霖，紓解水情。（楊明峰攝）

石門水庫大壩20日水位約為232.68米，蓄水量1億1193萬噸，蓄水率55.6％，水情持續吃緊，連水情不佳才會出現的夢幻草原，已露出三分之一，雖還沒長草皮，卻讓民眾對水情十分擔心。民眾說，過去10年大旱才會出現的夢幻草原，提早出現，讓人擔心今年又會缺水。而石門水庫遊艇業者28日將舉行「媽祖遊湖遶境」活動，祈求風調雨順，天降甘霖，紓解水情。

北水局副局長邱忠川指出，氣象資料預估，22日的鋒面雲層穩定，估計為集水局降下30毫米雨量，而全國水情會議21日召開，將視綜合狀況評估，是否實行第一階段限水。而夢幻草原約水位240米以下就會露出，只要幾周持續沒下雨，即長成草原，水情並無大旱來時的那麼嚴重。

(中時)