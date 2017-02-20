港迪士尼連續第2年虧損

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香港迪士尼樂園今天公布2015至16年度業積，樂園連續第2年虧損。

樂園公布，去年度淨虧損港幣1.71億元，較上一財政年度多出2000多萬元。

同期間，樂園入場人次為610萬，下跌1成，其中香港本地及中國大陸旅客人數都出現跌幅，國際客則有所成長。

樂園指出，去年的總收入達48億元。

樂園相信，新的擴建及發展計畫將可提升香港及樂園作為主要旅遊景點的吸引力。

香港迪士尼於2005年開幕，它是美國迪士尼公司與港府合作發展的龐大項目。1060220

(中央社)