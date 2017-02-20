花壽司不合格 饗食天堂：自主檢驗合格

饗食天堂台中店花壽司被台中市衛生局抽驗發現大腸桿菌群超標，饗食天堂今天對此聲明指出，自主將同批產品送到第三方檢驗單位SGS所得結果是符合標準，請消費者放心。

台中市衛生局近期前往各餐飲業抽驗各式壽司32件，今天公布抽驗結果顯示，其中1件饗食天堂台中店的花壽司，由於每公克大腸桿菌群超標不符規定，將依規裁處。

衛生局指出，這次共抽驗坊間餐飲業各式壽司32件，初驗不符合衛生標準計有8件，經輔導衛生後再複驗，7件符合規定，1件不合格。

衛生局表示，複驗不合格的業者是西屯區的饗食天堂，被抽驗的「花壽司」每公克大腸桿菌群超標，不符合規定，已約談業者，將依規裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

饗食天堂對此聲明表示，當天衛生局取樣送檢的同時，也自主將同批製作的產品送至第三方檢驗單位SGS，所得結果大腸桿菌群是符合標準，為了讓消費者放心，饗食天堂迄今仍對相關產品進行自主檢驗，務必達到食安標準。

饗食天堂強調，一向以來對食安問題非常重視，除了固定另行的產品檢驗外，每月都會對各項產品不定期進行抽驗，持續稽核產品製作流程，同時也加強員工養成良好衛生習慣，對於食安的要求絕不鬆懈，會把最好的產品及品質回饋給消費者。1060220

(中央社)