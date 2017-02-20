北韓不信任大馬調查 稱死者不是金正男

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北韓駐馬來西亞大使姜哲今天表示，北韓無法信任馬來西亞警方調查領導人金正恩兄長金正男遭暗殺案。他還堅稱，遇刺的人不是金正男。

根據路透社，姜哲（Kang Chol，譯音）表示，大使館依據死者身上護照，僅能指認遇害者為北韓人金處（Kim Chol，譯音）。

馬來西亞外交部上午召喚姜哲，他隨後在大使館外對記者說：「事發已7天，但是至今對其死因沒有明確證據，此時我們無法信任馬來西亞警方的調查」，雖然尚未有任何結論。（譯者：中央社羅苑韶）1060220

(中央社)