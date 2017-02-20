竹市弦管PK音樂會 上演樂器脫衣秀

新竹市文化局演藝廳，下月11日將舉行「弦樂管樂大PK」音樂會，由知名大提琴家張正傑（中）、單簧管演奏家陳威稜（右）等，以「樂器脫衣秀」一決勝負。（郭芝函攝）

著名大提琴家張正傑，下月11日集結9位國內知名音樂家，在新竹市文化局演藝廳盛大舉辦「弦樂管樂大PK」，現場將上演「樂器脫衣秀」，透過趣味遊戲，讓孩子更容易認識古典音樂，以及各種管弦樂器，當天還會免費發放養樂多供享用。

讓民眾先睹為快，20日張正傑及單簧管演奏家陳威稜，在鋼琴演奏家沈玫苓伴奏下比賽開始，首先單簧管以《越來越小》拔得頭籌，大提琴不甘示弱，用《天鵝》扳回一城，雙方互相較勁，隨著賽況激烈，單簧管一截截卸下、大提琴琴弦也一根根拆下，最後彼此只剩1小截、1條弦，仍奏出美妙樂章，局勢難分高下。

張正傑從前陣子流行的「脫衣波卡」發想，規畫下月11日「弦樂管樂大PK」音樂會，他打趣地說，這是孩子的音樂會，演奏家不脫衣，而是交由「樂器」脫，在演奏過程中，看誰堅持到最後，還能發出優美旋律就勝出，歡迎大小朋友前來欣賞，投下神聖1票。

文化局表示，「弦樂管樂大PK」，由無限創意與豐沛活力著稱的張正傑，與國內知名鋼琴家沈玫伶，小提琴家梁茜雯、許淑婷，中提琴家徐曉虹，長笛家游雅慧，豎笛家朱玫玲，小號家鄧詩屏與長號家宋光清等，演出四重奏等一系列優美樂曲，演出採售票入場，購票請洽兩廳院售票系統，成人300元、12歲以下200元。

(中時)