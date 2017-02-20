人行連3天淨投放 國債期貨開盤大漲

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華爾街日報報導，中國人行公開市場今（20）日淨投放1000億人民幣（下同），為上周四以來連續3天淨投放。期貨市場開盤，10年期國債期貨主力合約T1706漲超0.4％，當前漲幅為0.35％。

報導指出，人行公開市場今日進行700億元逆回購（附賣回）操作，600億元14天期逆回購操作，400億元28天期逆回購操作。有鑑於今日將有700億元逆回購到期，今日公開市場操作實現流動性淨投放1000億元。另外，今日還有535億元MLF（中期借貸便利）操作到期。

(工商)