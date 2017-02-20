友力靠行司機生計出問題 向綠委鄭寶清陳情

40多位友力靠行司機20日到立法院，向民進黨立委鄭寶清（左）陳情，並陳述面臨的生計問題。（劉宗龍攝）

蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆造成重大傷亡，交通部廢止友力通運公司營業執照，連帶使得旗下靠行的123部遊覽車也遭撤牌無法營業。40多位友力靠行司機20日到立法院，向民進黨立委鄭寶清陳情，鄭寶清表示目前可能採行的方法是向法院提出定暫時狀態假處分或是向公路總局提出訴願，他將盡力協助司機解決困難。

(中時)