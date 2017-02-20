新北警iPolice APP 新增行車御守等實用功能

新北市警局開發的iPolice警政服務APP上架至今已有16萬餘人次下載，下載數更為各縣市警政APP第1名，此次更新的iPolice APP第4版加入了行車御守（行車安全語音提示）、違規檢舉（含影片舉報、地址定位）、簡訊報案、良民證線上申請等多項實用功能。

其中行車御守參考政府開放資料，死亡交通事故路段及測速執法點位，當民眾啟用行車御守功能，於行車途中APP可即時依所在位置透過語音方式提醒駕駛人注意周遭路況及安全。

另針對民眾最常使用的影像舉報功能在這次的更新中，新增了過去沒有的影片舉報、地址自動定位功能及20項常用違規項目；除原有手機電話報案、110報案定位、113婦幼保護專線、165反詐騙專線、路況通報專線外，更新增簡訊報案功能，免去民眾撥打簡訊報案電話的不便。

(中時)