曾文、烏山頭蓄水量近6成 水利會：可撐過春耕到5月

台灣2、3月進入枯水期，台南尚無缺水狀況，曾文、烏山頭水庫總蓄水量仍有3億2000萬噸，許水量約近6成，負責農業灌溉用水的嘉南農田水利會表明現階段無限水休耕計畫，但日前接獲南水局指示，將從23日起實施「加強灌溉管理」，即在管線末端調節用水，用來加強省水效率，水利會認為水庫的水情尚稱穩定，可撐過今年的春耕，灌溉直到5月不成問題。

(中時)