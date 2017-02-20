曾蔭權還押 港法庭22日宣判
香港前行政長官（特首）曾蔭權被控一項「公職人員行為不當罪」成立，高等法院法官今天宣布週三（22日）判刑，曾蔭權還押候判。
法官同時宣布，很大機會不會對曾蔭權判處緩刑。
曾蔭權下午2時多在太太曾鮑笑薇的陪同下抵達高等法院接受聆訊。
曾蔭權於2012年卸任後，被廉政公署起訴兩項「公職人員行為失當罪」和一項「行政長官收受利益罪」。
高等法院陪審團17日裁定曾蔭權1項「公職人員行為不當罪」成立，另1項相同罪名不成立。
至於第3項收受利益罪，陪審團無法達成協議，須待法院進一步審理。
不過，法院至今只處理了曾蔭權獲罪的判決，未決定如何處理收受利益罪。1060220
(中央社)
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