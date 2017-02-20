泰雅族國寶教織布 中研院藏品回鄉展示

中研院和泰雅族「人間國寶」工藝家尤瑪．達陸合作，讓中研院收藏的泰雅族服飾用具等藏品「回鄉」展示，並規劃編織課程，讓傳統泰雅織布傳承與創新。

曾獲文化部認證「人間國寶」的泰雅族工藝家尤瑪．達陸，與中央研究院民族學研究所合作，於2月19日至4月19日於苗栗泰安鄉象鼻村舉辦「『她方』的記憶—泰雅女性之婚嫁與日常服飾與用具展」，中研院民族所博物館提供多項老織品與用具，突破傳統館際互動模式，讓藏品「回鄉」展示，與物品來源族群互動，展覽期間也規劃一系列編織課程，助傳統泰雅織布傳承與創新。

中研院民族所所長胡台麗表示，此計畫將中研院的泰雅藏品帶回部落展示，提供地方織女研習傳統織物的技法與內涵，這也是中央層級的博物館與在地民間團體的首次合作案，希望在高規格的文物維護及保障條件下，民族所能藉由原住民文物返鄉展出，建立激勵文化傳承的新典範。

策展人尤瑪．達陸於2016年獲文化部指定為「重要傳統藝術保存者」，是擅長泰雅族傳統編織的「人間國寶」。 她表示，期望透過這次展示，把「他方」博物館收藏的泰雅老物件，帶回當代泰雅人生活中，織女們藉由親炙傳統織物重拾傳統技藝，進而從「她方」的記憶中，傳承、創新泰雅編織文化，用過去傳統來帶動未來文化新生命。

「泰雅女性之婚嫁與日常服飾與用具展」由野桐工坊及中研院民族所博物館主辦，展品以中研院民族所1957至1963年間田野調查時收藏的泰雅族服飾與用具為基礎，再由尤瑪‧達陸挑選具示範價值的用品展出，展品範圍涵括宜蘭南澳鄉、台中和平區環山部落、花蓮秀林鄉、南投仁愛鄉等。1060220

(中央社)