金正男三太太出身北韓特務 枕邊殺機引猜測

南韓媒體報導，與金正男在澳門同居的41歲徐永蘭，不只是金正男保鑣，更是他的第3位夫人，出身於北韓間諜部門的徐永蘭，是否事先知道金正男的刺殺計劃，外界揣測紛紛。

2001年時，金正男試圖持多明尼加假護照在日本入境時被查獲，當時在金正男身旁，手持名牌包、帶著墨鏡的徐永蘭影像，也被媒體捕捉到。

北韓最高領導人金正恩同父異母哥哥金正男，在馬來西亞機場遭到毒殺身亡，南韓「朝鮮日報」今天在「金正男暗殺專版」內文披露，金正男在澳門的同居人徐永蘭，竟然是出身於北韓間諜部門，專門以南韓為工作對象，而且南韓情報單位也證實了這項消息。

南韓情報單位指出，徐永蘭是1976年7月2日出生於平壤，1988年10月被安排成為勞動黨126聯絡所的員工，其中「聯絡所」是對南韓間諜部門的別稱。

報導指出，南韓情報單位認為，徐永蘭在保護金正男的同時，還將其動向彙報給北韓，不過，時間久了，，兩人日久生情，意外發展成了男女關係。

金正男2011年時，對外宣稱徐永蘭是他的「秘書」，但南韓情報單位人士表示，「其實她是金正男的第3位夫人，和居住在澳門的金正男第2位夫人李慧景（音）一起照顧孩子們。」

此外，報導指出，金正男的熟人最近接受媒體採訪時透露，「徐永蘭非常漂亮，酒量也很好。雖然看起來不像保鑣，但擅長格鬥。」

一些人認為，徐永蘭可能很久以前就和平壤斷絕了聯絡，不過也有可能徐永蘭知道暗殺金正男的計畫，默不作聲從旁協助任務。1060220

(中央社)