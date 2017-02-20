新布局 吳崢李兆立任時代力量發言人

時代力量2週年黨慶後，中央黨部辦公室明天喬遷，黨部組織也有新調整。據了解，將增設2名發言人，分別是時力籍立法委員黃國昌辦公室主任李兆立及時力籍立委林昶佐助理吳崢。

時力中央黨部1月舉辦完2週年黨慶後，旋即展開辦公室搬遷，新辦公室在杭州南路上，鄰近交通部，空間上有更多彈性運用。上週完成搬家作業，明天晚間舉行「入厝」媒體茶敘。

據了解，茶敘中將宣布這項人事案。

據透露，吳崢已在近日離開林昶佐國會辦公室，到黨中央報到；李兆立會在3月1日起就任。原本預計找3名發言人，目前已確定2名男性人選，第3名發言人希望女性擔任，但人選未定。1060220

(中央社)