新布局 吳崢李兆立任時代力量發言人
時代力量2週年黨慶後，中央黨部辦公室明天喬遷，黨部組織也有新調整。據了解，將增設2名發言人，分別是時力籍立法委員黃國昌辦公室主任李兆立及時力籍立委林昶佐助理吳崢。
時力中央黨部1月舉辦完2週年黨慶後，旋即展開辦公室搬遷，新辦公室在杭州南路上，鄰近交通部，空間上有更多彈性運用。上週完成搬家作業，明天晚間舉行「入厝」媒體茶敘。
據了解，茶敘中將宣布這項人事案。
據透露，吳崢已在近日離開林昶佐國會辦公室，到黨中央報到；李兆立會在3月1日起就任。原本預計找3名發言人，目前已確定2名男性人選，第3名發言人希望女性擔任，但人選未定。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。