年節剩餘民生用品 大千電台號召捐出
春節過後，有些民眾家中還有過多的禮盒或民生用品用不完，寶島聯播網大千電台號召聽眾捐出獲得迴響，將於明天轉贈台中市食物銀行聯合會，幫助更多弱勢民眾。
大千電台指出，寶島聯播網主持人鄭弘儀與李惠仁也特地帶著禮盒及民生用品南下，共同響應活動，讓弱勢民眾跟著大千電台一起春酒宴，分享愛的大平台。
大千電台表示，台灣人是出了名的「厚禮數」，特別是在過年期間，為了答謝平時大家對自己的照顧，總會在春節期間送禮感謝對方。但在送禮的同時，也衍生出禮盒過多，不知該如何處理的問題，有些禮盒在無法轉送給他人的情形之下，只能放到壞掉，實在很可惜。
鄭弘儀表示，以往過年他都會收到很多禮盒，但這些禮盒因為都是贈送人的心意，他也不好轉送，可是留著也不見得用得到；但是今年透過寶島聯播網的春酒愛分享活動，讓他終於可以把過多的禮盒轉贈給弱勢民眾，一方面解決禮盒過多的問題，一方面又可以做愛心，所以一定要來參加。
李惠仁則笑稱，自己收到的禮盒沒有鄭弘儀多，不會有過多的問題，所以他沒有禮盒可以捐贈，但是為了響應活動，還是捐贈了一批物資，希望透過自己的微薄力量，讓愛可以分享出去。
寶島聯播網董事長賴靜嫻表示，活動只是一時的，但愛不能中斷，平時大家就可以將家中可能是買太多、用不到或是即期的食品或是民生用品，捐贈給公益團體，除了可以避免囤積或浪費之外，也讓缺乏物資的民眾，可以不再為生活所苦，把愛傳遞出去。1060220
(中央社)
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