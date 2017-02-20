二二八消失的檢察官 著作入書傳世

台南市政府今天在吳園藝文中心舉辦「期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖」新書發表會。市長賴清德指出，王育霖擇善固執，可謂公義的化身，期盼他的精神可以影響更多人。

台南市政府指出，王育霖出生於日治時期台南州，畢業於東京帝大，是日治時期第一位在日本擔任檢察官的台灣人。二二八事件爆發不久後，在家中遭6名配槍軍人強行押走，當時年僅27歲，迄今不知遺體在何處。

市府指出，王育霖的兩個兒子王克雄、王克紹長年守護著父親的文物與創作，奔走搜尋父親下落，並選在二二八事件70週年首度出版王育霖僅存的日記、書信、詩文和評論。書中穿插珍貴的照片、也收錄王育霖胞弟王育德等人的紀念文章、及歷史學者對其遺孀王陳仙槎所做的口述歷史。

王陳仙槎、王克雄、王克紹下午都出席新書發表會，並贈書給賴清德。

賴清德表示，王育霖曾在日本京都任職檢察官，戰後回台在新竹擔任檢察官。因為執行案件鐵面無私，被當時的國民政府官員刁難、欺壓，最後乾脆辭官明志回到台南。後來擔任民報法律顧問時，寫了許多文章，勇敢要求司法改革、維護言論自由。

他說，王育霖可說是保護老百姓的公義化身，擇善固執卻受害。雖然已經離開70年，但精神永遠存在。市府將購買500本書發放到各校圖書館，讓學生們有機會了解王育霖的理念，成為協助開創台灣未來的力量。1060220

(中央社)