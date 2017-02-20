看不到的靜脈曲張 恐血栓致命
肥胖會增加下肢靜脈曲張與靜脈曲張的風險，不能輕忽，台中一名40歲菜販，身高172公分、體重卻飆到148公斤，每天站著賣菜搬菜超過8小時，去年起開始覺得久站會酸，沒想到夏天時右腳踝一個小傷口久治不癒，而且小腿開始反黑，嚇得立即就醫，一檢查竟已經是最嚴重的靜脈曲張，幸好因傷口未癒即時發現，利用最新微創雷射治療，才免於血栓致命危險。
台中陳建彰靜脈曲張專科診所院長陳建彰說，這名男子因雙腿肥胖，厚厚的脂肪覆蓋了原本應該凸起反黑的靜脈，導致靜脈曲張已經造成嚴重血栓卻不自知，真的很危險！
幸好因下肢傷口久久無法癒合，才得以即時發現，經最新微創雷射治療，這名男子工作時穿上壓力襪，天天做腳部舒展運動，追蹤半年至今狀況良好，未復發。
陳建彰說，根據瑞士一份研究報告顯示，肥胖者(BMI大於35)因為骨盆腔與腹腔內脂肪過多，導致對腹腔內靜脈產生壓迫，比一般人更容易出現靜脈曲張問題與造成靜脈血栓的危險，他也提醒肥胖朋友，如覺得自己長期腿部有痠痛脹痛感，且出現小腿皮膚突然反黑，就要當心可能罹患靜脈曲張，應及早就醫治療，避免嚴重血栓導致需面臨截肢或致命危險。
(中時)
關鍵字：靜脈曲張
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