國際H7N9流感疫情 疾管署持續監測
疾病管制署20表示，2月13日自國內今年2月4日確診首例H7N9境外移入個案檢體成功分離病毒，並於15日完成全基因序列分析，相關序列訊息已於16日提供農委會並同步發布於國際GISAID網站與全球分享，並於今日經流感諮詢委員會專家會議確認研判結果。
結果顯示，自個案檢體分離出此境外移入H7N9流感病毒，其紅血球凝集素（HA）與神經胺酸酶（NA）蛋白基因，與中國大陸所分離出來的H7N9流感病毒相似，其他內部蛋白基因組合與目前病毒相比略為不同，可能為一個新的基因型，對禽類具高病原性，但無增強禽傳人或人傳人能力之突變。
疾管署持續監測國際H7N9流感疫情及病毒流行變化，並籲請民眾前往大陸應提高警覺，勿近禽鳥，做好個人衛生防護措施。
(旺報)
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