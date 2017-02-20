先怪駕駛再讓部屬扛責!蔣萬安：賀陳旦的SOP
蝶戀花旅行社賞櫻團所搭乘的遊覽車在13日回程時，造成33死重大意外，交通部觀光局長周永暉與公路總局陳彥伯昨（19）日雙雙請辭；對此，國民黨立法委員蔣萬安痛批，先怪駕駛再讓部屬扛責，已成了交通部長賀陳旦處理重大交通事故時的SOP。
蔣萬安今（20）日於臉書指出，賀陳旦上台後除端不出像樣政績，還頻頻發生事故且失言狂語不斷，以這次意外來說，事故調查未出爐前，就先把問題推給駕駛，發現民怨無法平息後，又讓下面的兩名事務官辭職扛責任。
另外，蔣萬安還提到，賀陳旦針對此次意外提出的5大政策，和去（2016）年陸客團火燒車事件後所頒布的6大政策，有部分重複，「我不禁要問：當初官員承諾不希望再有憾事發生，但針對『廉價旅遊團』及『遊覽車駕駛超時工作』的根本性問題，政府的改革、具體解決方案在哪裡？」
至於周永暉和陳彥伯請辭一事，蔣萬安表示，就在半年前，當時的觀光局與公路總局才因為陸客團火燒車意外請辭，他認為沒道理屢屢出事、失言的賀陳旦已不適任卻依舊穩坐高位，還把責任丟給下屬，希望賀陳能夠知所進退。
(中時電子報)
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