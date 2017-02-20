黃曉明冒惡臭體驗下水道清潔 成表情包

大陸男星黃曉明日前參加電視節目錄影，體驗下水道清潔員的工作。惡臭的工作環境讓黃曉明數度面有難色，瞬間成了表情包，但他仍敬業的對清潔員師傅表示「你們都可以我肯定可以的」。

新浪娛樂報導，黃曉明日前參加大陸江蘇衛視「我們的挑戰」錄影，挑戰下水道清潔員的工作。

黃曉明在節目中身穿工作服，還說「有點像超級瑪利」。他進到地下管道清理淤泥工作了一會兒，就開始感受到了嗓子的不適。

不僅如此，用沉重的鐵鍬鏟泥也十分消耗體力，每次鏟好一車泥，黃曉明就要大喊提醒地面上的「同事」，把裝滿淤泥的車子吊上去，這樣長時間作業是體能一大考驗。

看到賣力工作的黃曉明，一旁的師傅十分擔心，不時詢問他身體是否不適、要不要上去地面休息，黃曉明卻表示「你們都可以我肯定可以的。」

第一次了解到下水道清理的工作流程，也讓黃曉明有些疑惑，便詢問清潔員「這樣一車一車往上拉，會不會有點太辛苦了？能不能發明一個機器解決這個問題？」

一旁的師傅則表示過去也請過好多人來，想試試看用機器解決這個問題，但礙於地下管道空間的局限，機器始終無法設計出來。

聽了師傅的話，黃曉明十分動容，並表示「我覺得這是機器來做的事情，不應該是人去做的事情，所以當我後來知道，這是需要人下去清理的時候，說實話我覺得特別心疼他們。」1060220

(中央社)